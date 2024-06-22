السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير تربوي يوضح كيفية استعداد طلاب الثانوية العامة للامتحانات

طلاب
طلاب

قدَّم الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، عددًا من النصائح لطلاب الثانوية العامة؛ استعدادًا لأداء الامتحانات التي استأنفت اليوم السبت، بالمواد الأساسية المُضافة للمجموع، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف شحاته، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن على الطلاب كتابة رقم ورقة الأسئلة على نموذج الإجابة أو الـ"بابل شيت" سواء "أ، ب،ج" ويتم مراجعتها من فريق المراقبين للامتحانات.

وأوضح الخبير التربوي، أن الاسئلة تأتي متدرجة في الصعوبة ما يسترعي الانتباه لتوزيع الوقت على إجابات وحل الأسئلة من الطالب، فيبدأ بحل الأسئلة السهلة ثمَّ الأكثر صعوبة والتي لا تشكل سوى 30% من اسئلة الامتحان بواقع 16 سؤالًا للطالب المتميز.

وأكد أن جميع أسئلة الامتحان بما فيها الأسئلة المركبة، تأتي من داخل الكتاب المدرسي، ووزير التعليم يتابع بدقة من خلال غرفة عمليات تم تشكيلها من 10 أساتذة بالوزارة لمتابعة كل امتحان بكل محافظة على حدى، والتصحيح يتم إلكترونيًا.

خبير تربوي لامتحانات الثانوية العامة الطلاب سئلة الامتحان ورقة الأسئلة

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