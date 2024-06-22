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تحديث لحظي الآن| سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 بالجنية المصري

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.6 % في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، متأثرة ببيانات مؤشر مديري المشتريات بعد أسبوع من الهدوء النسبي.

سعر الذهب اليوم السبت 22-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

 سعر الذهب عيار 21 

أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية بعد ان اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 2320 دولارًا.

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 بالجنية المصري 

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3589 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2692 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2094 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25120 جنيهًا.

وأسعار الذهب بالبورصة العالمية افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2333 دولار وتراجعت لأقل مستوى أسبوعي عند 2307 دولارات يوم الثلاثاء، ولامست أعلى مستوى أسبوعي عند 2368 دولارًا يوم الخميس، واختتم تعاملات الاسبوع عند 2320 دولارا.

 

و الذهب قلص الذهب مكاسبه السابقة يوم الجمعة عقب صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي إلى 51.7 في يونيو من 51.3 في مايو، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 55.1 من 48.3 سابقًا. وكانت كلتا النتيجتين أعلى مما توقعه المحللون.
 

وسجل ارتفاع مؤشري مديري المشتريات يشير إلى أن التضخم سيظل مرتفعًا على الأرجح، مما قد يدفع الفيدرالي الأمريكي لتأجيل خفض أسعار الفائدة.
 

ومشتريات البنوك المركزية تمثل مسارًا آخر للذهب في مواجهة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، ووفقًا لاستطلاع لمديري احتياطيات البنوك المركزية الدولية أجراه مجلس الذهب العالمي، كشف أن 81% من المشاركين يعتقدون أن البنوك المركزية ستزيد احتياطياتها في عام 2024 - وهي أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع في عام 2019.
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