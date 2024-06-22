السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدا.. هالة القوصي وعبد السلام موسى في جمعية نقاد السينما المصريين

هالة القوصي وعبد
هالة القوصي وعبد السلام موسى

تستضيف جمعية نقاد السينما المصريين المخرجة هالة القوصي ومدير التصوير عبد السلام موسى في نقاش مفتوح حول استخدام الخام في السينما في تمام السابعة مساء يوم غد الأحد 23 يونيو 2024 بمقر جمعية نقاد السينما المصريين 36 شارع شريف، وسط البلد.  

وسيتطرق النقاش الذي تديره الناقدة الفنية "أمنية عادل" إلى رحلتهما في صناعة فيلم "شرق 12" وإعادة إحياء الخام واكتشاف عوالم التحميض، حيث تم تصوير الفيلم على خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات كما تم تحميض الفيلم في معامل مدينة السينما وتم مسحه رقميا في قسم الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي.

 فيلم (شرق ١٢) 

ويعد فيلم (شرق ١٢) الذي شارك في نصف شهر المخرجين في الدورة ٧٧ من مهرجان كان السينمائي الدولي هو التعاون السابع بين هالة القوصي ومدير التصوير عبد السلام موسى وثالث انتاج لشركتهما نقطة للإنتاج الفني بعد الفيلم الروائي زهرة الصبار ٢٠١٧ والفيلم القصير لا أنسى البحر ٢٠٢٠ والذي عرض في مسابقة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتم خلاله تجربة خام السينما وكاميرات التصوير قبل الإبحار في مشروع الفيلم الروائي الطويل (شرق ١٢).

يذكر أن فيلم (شرق ١٢)  من بطولة منحة البطراوي، وأحمد كمال، ويشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس وهو سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين.

فيلم شرق ١٢ هالة القوصي جمعية نقاد السينما المصريين المخرجة هالة القوصي الناقدة الفنية أمنية عادل

مواد متعلقة

حسين فهمي ضيف شرف اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم

قبل عرضه بمهرجان كان.. الكشف عن البوستر الرسمى لفيلم «شرق 12»

مفاجأة الدورة الثانية لـ"الغردقة لسينما الشباب".. "القارب" لعمر الشريف

الفيلم المصري "شرق 12" يشارك في مسابقة "نصف شهر المخرجين" بمهرجان كان

بعد تكريمه بمهرجان الفيلم القصير.. سيد رجب: جمهور الإسكندرية ذواق للفن

الأربعاء.. عرض فيلم المحارب أحمد بدوي بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى تحرير سيناء

ندوة لفيلم "أوان البحر" بمركز الثقافة السينمائية

مصر في "كان السينمائي"..فيلمان ضمن المسابقة الرسمية وأسبوع المخرجين

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

"تتلظى" تُثير الجدل فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس