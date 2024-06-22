غدا.. هالة القوصي وعبد السلام موسى في جمعية نقاد السينما المصريين

تستضيف جمعية نقاد السينما المصريين المخرجة هالة القوصي ومدير التصوير عبد السلام موسى في نقاش مفتوح حول استخدام الخام في السينما في تمام السابعة مساء يوم غد الأحد 23 يونيو 2024 بمقر جمعية نقاد السينما المصريين 36 شارع شريف، وسط البلد.

وسيتطرق النقاش الذي تديره الناقدة الفنية "أمنية عادل" إلى رحلتهما في صناعة فيلم "شرق 12" وإعادة إحياء الخام واكتشاف عوالم التحميض، حيث تم تصوير الفيلم على خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات كما تم تحميض الفيلم في معامل مدينة السينما وتم مسحه رقميا في قسم الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي.

فيلم (شرق ١٢)

ويعد فيلم (شرق ١٢) الذي شارك في نصف شهر المخرجين في الدورة ٧٧ من مهرجان كان السينمائي الدولي هو التعاون السابع بين هالة القوصي ومدير التصوير عبد السلام موسى وثالث انتاج لشركتهما نقطة للإنتاج الفني بعد الفيلم الروائي زهرة الصبار ٢٠١٧ والفيلم القصير لا أنسى البحر ٢٠٢٠ والذي عرض في مسابقة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتم خلاله تجربة خام السينما وكاميرات التصوير قبل الإبحار في مشروع الفيلم الروائي الطويل (شرق ١٢).

يذكر أن فيلم (شرق ١٢) من بطولة منحة البطراوي، وأحمد كمال، ويشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس وهو سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين.