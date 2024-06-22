هدوء حذر وتراجع فى عدد العمليات بين حزب الله وإسرائيل بالجنوب اللبنانى

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إنه سمع دوي إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه أحد الأهداف العسكرية الإسرائيلية في المنطقة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة الخيام في القطاع الشرقي

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا شهدنا قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة الخيام في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، ربما العمليات في أقل من وتيرتها على مدار الأيام الماضية.

يوم أمس شهد عمليات قليلة على مدار الفترة الماضية في ظل التصعيد المستمر بين حزب الله وجيش الاحتلال

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن يوم أمس شهد عمليات قليلة على مدار الفترة الماضية في ظل التصعيد المستمر بين حزب الله وجيش الاحتلال، حيث يبقى الترقب سيد الموقف في الوضع الميداني على طول الحدود الجنوبية اللبنانية، والبعض يخشى أن يكون هذا الهدوء هو الهدوء الذي يسبق العاصفة.