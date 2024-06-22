السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهائي مصري خالص.. علي فرج يواجه مصطفى عسل بنهائي"العظماء الثمانية" للاسكواش

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تأهل علي فرج، لاعب  نادي وادي دجلة للدور النهائي لبطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024 للإسكواش، ليواصل "فرج" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية، و سيواجه مصطفى عسل في نهائي مصري خالص.
وصعد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، لنهائي بطولة PSA العالمية للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على بول كول بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-10) (11-6).

بطولة العظماء الثمانية

وانطلقت بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024 للإسكواش، يوم 18 يونيو وتختتم يوم 22 من الشهر ذاته بقيمة جوائز مالية تصل إلى 224.5 ألف دولار.

وانطلقت، الأربعاء الماضي منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، التى تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجارى، خلال الفترة بين 18 إلى 23 يونيو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. 

البطولة تشهد مشاركة 9 مصريين فى هذه النسخة

وتشهد البطولة مشاركة 9 مصريين فى هذه النسخة، وهم نور الشربينى، نوران جوهر، هانيا الحمامي، نور الطيب، علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبدالجواد، مازن هشام وطارق مؤمن.

يشارك في البطولة 16 لاعبًا بواقع 8 سيدات و8 رجال، هم الأعلى في التصنيف العالمي، وجاءت قرعة دور المجموعات بالبطولة كالتالي..

السيدات

المجموعة A:  نور الشربينى، الأمريكية أوليفيا ويفر، البلجيكيتين نيلى وتينى جيليس.

فى مجموعة B: نوران جوهر، هانيا الحمامي،  الإنجليزية جورجينا كينيدى، نور الطيب.

الرجال

وتضم المجموعة A كل من:  علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، محمد الشوربجى.

وفى مجموعة B: النيوزلندى بول كول، والبيروفى دييجو إلياس، مازن هشام وطارق مؤمن.

وتحمل نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا لقب البطولة عن النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني للرجال لقب البطولة عن الموسم الماضي.

الاسكواش أبطال مصر في الاسكواش علي فرج مصطفى عسل بطولة العظماء الثمانية

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