توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية بعدما بدأت امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم للمواد المضافة للمجموع، ويتابع الطلاب كافة الأخبار والبيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن دفع ذلك عدد من الطلاب للبحث عبر الإنترنت عن توزيع درجات الثانوية العامة لهذا العام، والذي سبق وأن حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 2024

وتأتي توزيع درجات الثانوية العامة 2024 على هذا النحو:

مادة اللغات الأجنبية الثانية

المجموع الكلي: 40 درجة

الأسئلة المقالية: سؤالان

الاختيار من متعدد: 29 سؤالًا

إجمالي عدد الأسئلة: 31 سؤالًا

مواد اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية)

سيتم توزيع درجات اللغات الأجنبية الثانية وفقًا للمعايير نفسها، مع تفاصيل محددة لكل لغة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم شكل وعدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون الامتحانات بنظام الاختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85%، بينما لا تتجاوز الأسئلة المقالية 15% من الدرجة الكلية، وفقًا لطبيعة كل مادة. وفيما يلي توزيع درجات بعض المواد الرئيسية:

مادة اللغة العربية

المجموع الكلي: 80 درجة

الأسئلة المقالية: 4 أسئلة

الاختيار من متعدد: 51 سؤالًا

إجمالي عدد الأسئلة: 55 سؤالًا

مادة اللغات الأجنبية الأولى (الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية)

المجموع الكلي: 50 درجة

الأسئلة المقالية: 3 أسئلة

الاختيار من متعدد: 34 سؤالًا

إجمالي عدد الأسئلة: 37 سؤالًا

شعبة علمي علوم

للطلاب في شعبة علمي علوم، يتم توزيع الدرجات على المواد العلمية كالتالي:

المجموع الكلي: 60 درجة لكل من مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا

الأسئلة المقالية: سؤالان

الاختيار من متعدد: 44 سؤالًا

إجمالي عدد الأسئلة: 46 سؤالًا

شعبة الأدبي

للطلاب في شعبة الأدبي، يتم توزيع الدرجات على المواد الأدبية كالتالي:

المجموع الكلي: 60 درجة لكل من مواد التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، وعلم النفس والاجتماع

الأسئلة المقالية: سؤالان

الاختيار من متعدد: 44 سؤالًا

إجمالي عدد الأسئلة: 46 سؤالًا

توزيع درجات شعبة علمي رياضة

المواد العلمية:

الرياضة البحتة:

مادة الجبر والهندسة:

المجموع الكلي: 30 درجة

الأسئلة المقالية: سؤالان

الاختيار من متعدد: 18 سؤالًا

إجمالي عدد الأسئلة: 20 سؤالًا

مادة التفاضل والتكامل:

المجموع الكلي: 30 درجة

الأسئلة المقالية: سؤالان

الاختيار من متعدد: 18 سؤالًا

إجمالي عدد الأسئلة: 20 سؤالًا

الرياضة التطبيقية:

مادة الاستاتيكا:

المجموع الكلي: 30 درجة

الأسئلة المقالية: سؤالان

الاختيار من متعدد: 18 سؤالًا

إجمالي عدد الأسئلة: 20 سؤالًا

مادة الديناميكا:

المجموع الكلي: 30 درجة

الأسئلة المقالية: سؤالان

الاختيار من متعدد: 18 سؤالًا

إجمالي عدد الأسئلة: 20 سؤالًا.

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