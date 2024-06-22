السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل نجحت وزارة التعليم فى السيطرة على تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية؟

رضا حجازى
رضا حجازى

نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في تأمين لجان الثانوية العامة بشكل كبير خلال أول يوم امتحانات المواد المضافة للمجموع، وبدأت اليوم بامتحان مادة اللغة العربية.

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وخلال انعقاد الامتحان تم تداول صور للامتحان أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قيل إنه امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة لعام 2024. واستنادًا إلى ذلك، قام خبراء التعليم ومعلمو اللغة العربية بحل الامتحان وإبداء تعليقات عليه، ظنًا منهم أنه الامتحان الأصلي. ومع ذلك، بعد انتهاء اللجنة، تبين أن الامتحان الأصلي ليس له أي علاقة بالامتحان المُتداول على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم حله من معلمي اللغة العربية.

وصرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط طالب في لجنة امتحانية بمحافظة السويس قام بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام سماعة أذن داخل اللجنة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطالب على الفور أثناء محاولته الغش الإلكتروني باستخدام سماعة الأذن، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.

كما تم ضبط طالب بلجنة امتحانية بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة من خلال استخدامه سماعة أذن، حيث تم رصد الطالب على الفور خلال قيامه بتركيب سماعة أذن وضبطه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجّه باتخاذ كل الإجراءات القانونية أيضًا حيال المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجان المذكورة وأيضًا الملاحظين داخل اللجنتين. 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون، و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.

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