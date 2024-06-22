السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: سلطات الاحتلال لا تزال تتعنت أمام دخول المساعدات الإنسانية

مساعدات
مساعدات

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تتعنت أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، فلا محروقات ولا غذاء نفذ إلى القطاع لليوم الثاني على التوالي.

وتابع إبراهيم، خلال فقرة "جولة المراسلين" والمُذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": أن على مدار 8 أيام منذ يوم السبت الماضي وقفة عرفات وإسرائيل تقطر عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واليوم تمنع دخولها.

واستطرد في نقله الصورة من أمام المعبر، أن المساعدات التي تنفذ إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم- بشكل مؤقت، فعددها 96 شاحنة نفذت للأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى 10 شاحنات وقود، وهو رقم ضئيل للغاية ولا يكفي ولو جزء قليل من حاجة القطاع.

مراسل القاهرة الاخبارية المساعدات الإنسانية الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية معبر كرم أبو سالم

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