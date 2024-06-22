رئيس لجنة الحج السياحى بالمدينة المنورة: متابعة دورية لتحركات الحجاج.. ولا مفقودون

أكد أحمد صالح، رئيس لجنة مكتب شئون الحج السياحي بالمدينة المنورة التابع للبعثة المصرية للحج السياحي؛ استمرار متابعة حركة تفويج حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج والإشراف على إجراءات تسكينهم بمقرات إقامتهم بها حتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأشار "صالح" إلى أن البعثة خصصت لجنة للتائهين والمفقودين في المدينة المنورة، وتمكنت خلال الموسم الحالي من إعادة ما يقرب من 40 حاجًا تائهًا ولا يوجد أي مفقودين، مشيرًا إلى وجود 723 مشرفًا من شركات السياحة يعملون على خدمة الحجاج وهو أعلى عدد مقارنة بالسنوات الماضية.

وكشف عن أن المدينة المنورة استقبلت في الموسم الأول من الحج (قبل بدء المناسك) 8158 حاجًا من حجاج السياحة، في حين تستقبل 17065 حاجًا في الموسم الثاني (بعد انتهاء المناسك) قادمين من مكة المكرمة لاستكمال باقي برامج الحج الخاصة بهم، حيث بدأت عملية التفويج منذ 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، في حين تبدأ رحلات الحج البري في المغادرة يوم 23 يونيو، وستكون آخر رحلات مغادرة المدينة المنورة يوم 1 يوليو المقبل.

متابعة تحركات الحجاج على مدار الساعة

وقال إنه تتم متابعة تحركات الحجاج على مدار الساعة وبشكل لحظي قبل خروجهم من مكة المكرمة حتى وصولهم إلى المدينة المنورة وإجراءات والتسكين وغيرها، مشيرًا إلى أن البعثة بالمدينة المنورة تعمل منذ البداية على وأد أي مشاكل أو سلبيات تواجه حجاج السياحة، فتمت عمليات المرور والمراجعة على كل الفنادق قبل وصول الحجاج للتأكد من توافر كل الخدمات، ومطابقتها المواصفات والاتفاقات الموجودة في العقود وغيرها، وهو ما ساهم في عدم وجود شكاوى من قبل حجاج السياحة خلال تواجدهم بالمدينة المنورة.

وأكد رئيس لجنة مكتب شئون الحج السياحي بالمدينة المنورة على عدم وجود أي وفيات بين حجاج السياحة أثناء تواجدهم بالمدينة المنورة، كما لا يوجد أي إصابات بالأوبئة كوباء كورونا وغيرها، مشيرًا إلى وجود حالة مرضية لحاج مصري مصاب بجلطة في المخ ومتواجد في المستشفى حاليًا وحالته غير مستقرة، و3 حالات أخرى تذهب للمستشفيات للغسيل الكلوي فقط وحالاتهم جيدة ومستقرة.

واختتم "صالح" حديثه بالتأكيد على أن البعثة من تكليفها بالمهام الموكلة لها تسخر كل الإمكانات والأدوات وتعمل على مدار الساعة من أجل خدمة الحجاج المصريين ولا تتوانى عن تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لهم.