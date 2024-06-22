السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس لجنة الحج السياحى بالمدينة المنورة: متابعة دورية لتحركات الحجاج.. ولا مفقودون

حجاج
حجاج

أكد أحمد صالح، رئيس لجنة مكتب شئون الحج السياحي بالمدينة المنورة التابع للبعثة المصرية للحج السياحي؛ استمرار متابعة حركة تفويج حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج والإشراف على إجراءات تسكينهم بمقرات إقامتهم بها حتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأشار "صالح" إلى أن البعثة خصصت لجنة للتائهين والمفقودين في المدينة المنورة، وتمكنت خلال الموسم الحالي من إعادة ما يقرب من 40 حاجًا تائهًا ولا يوجد أي مفقودين، مشيرًا إلى وجود 723 مشرفًا من شركات السياحة يعملون على خدمة الحجاج وهو أعلى عدد مقارنة بالسنوات الماضية.

وكشف عن أن المدينة المنورة استقبلت في الموسم الأول من الحج (قبل بدء المناسك) 8158 حاجًا من حجاج السياحة، في حين تستقبل 17065 حاجًا في الموسم الثاني (بعد انتهاء المناسك) قادمين من مكة المكرمة لاستكمال باقي برامج الحج الخاصة بهم، حيث بدأت عملية التفويج منذ 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، في حين تبدأ رحلات الحج البري في المغادرة يوم 23 يونيو، وستكون آخر رحلات مغادرة المدينة المنورة يوم 1 يوليو المقبل.

txt

استشارى يحذر من استقبال الزوار لمدة أسبوع عقب العودة من رحلة الحج

متابعة تحركات الحجاج على مدار الساعة

وقال إنه تتم متابعة تحركات الحجاج على مدار الساعة وبشكل لحظي قبل خروجهم من مكة المكرمة حتى وصولهم إلى المدينة المنورة وإجراءات والتسكين وغيرها، مشيرًا إلى أن البعثة بالمدينة المنورة تعمل منذ البداية على وأد أي مشاكل أو سلبيات تواجه حجاج السياحة، فتمت عمليات المرور والمراجعة على كل الفنادق قبل وصول الحجاج للتأكد من توافر كل الخدمات، ومطابقتها المواصفات والاتفاقات الموجودة في العقود وغيرها، وهو ما ساهم في عدم وجود شكاوى من قبل حجاج السياحة خلال تواجدهم بالمدينة المنورة.

وأكد رئيس لجنة مكتب شئون الحج السياحي بالمدينة المنورة على عدم وجود أي وفيات بين حجاج السياحة أثناء تواجدهم بالمدينة المنورة، كما لا يوجد أي إصابات بالأوبئة كوباء كورونا وغيرها، مشيرًا إلى وجود حالة مرضية لحاج مصري مصاب بجلطة في المخ ومتواجد في المستشفى حاليًا وحالته غير مستقرة، و3 حالات أخرى تذهب للمستشفيات للغسيل الكلوي فقط وحالاتهم جيدة ومستقرة.

txt

هيئة العناية بشئون الحرمين: جهود مكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج

واختتم "صالح" حديثه بالتأكيد على أن البعثة من تكليفها بالمهام الموكلة لها تسخر كل الإمكانات والأدوات وتعمل على مدار الساعة من أجل خدمة الحجاج المصريين ولا تتوانى عن تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لهم.

الحج السياحي المدينة المنورة حجاج السياحة مكة المكرمة مناسك الحج

مواد متعلقة

30 يونيو.. زراعة 3 آلاف فدان جوجوبا على مياه الصرف الصحي

30 يونيو.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس نجاح الحكومة خلال 10 سنوات

"صحة الإسكندرية": انتشار فرق التأمين الطبي بالساحل الشمالي لخدمة المصطافين والعاملين بالمجان

مثقفون وأدباء: 30 يونيو بداية معركة مقدسة للبناء والتنمية

بفضل توجيهات الرئيس السيسى.. القليوبية تشهد نهضة ونموًا هائلًا فى مختلف القطاعات

محافظ الجيزة: اتخذنا جميع الإجراءات لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة

مصر تخطو بثبات.. إنجازات قطاع الموارد المائية والرى خلال الأعوام العشرة الماضية

حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز في الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

"تتلظى" تُثير الجدل فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس