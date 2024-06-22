السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة خادمة وشريكها فى سرقة مجوهرات الفنان تامر عبدالمنعم للمحاكمة

الفنان تامر عبدالمنعم
الفنان تامر عبدالمنعم

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة خادمة الفنان تامر عبدالمنعم وشريكها، بتهمة سرقة ساعات ومشغولات ذهبية من شقته في منطقة الدقي، إلى المحكمة، وجارٍ تحديد موعد جلسة لنظر محاكمتهما.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من إلقاء القبض على خادمة الفنان تامر عبدالمنعم وصديقها، بتهمة سرقة ساعتين وخاتم ذهب من شقته بمنطقة الدقي.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات عن أن المتهمة كونت وشخص آخر تشكيلا عصابيا لسرقة مشغولات ذهبية وساعات من داخل شقة الفنان تامر عبدالمنعم بمنطقة الدقي، كما أنهما باعا المسروقات في محلات الصاغة بمحافظة بورسعيد.

وقال الفنان تامر عبدالمنعم، في أقواله: "عندنا شغالة في البيت نازلة أجازة، فهي كانت نازلة وعايزة تاخد معاها كيس الزبالة، وزوجتي كانت لوحدها في البيت، وقالتلها البواب بياخدها، البنت أصرت إنها تاخد الكيس، ومراتي أصرت إنها متاخدهوش، وبعد ما مشيت من غير الكيس فوجئنا أنها كانت مخبية مقتنيات مهمة".

وأضاف: "للأسف الشديد، ولحظها العاثر، إن مراتي عرفت الموضوع، ولما دورنا لاقينا حاجات تانية مسروقة ومش موجودة، في منهم ساعتين غاليين كارتييه وروليكس، وخواتم ألماس لزوجتي، وموبايل غالي جدًا، وحاجات كتير، وده اللي قدرنا نكتشفه إلى الآن".

النيابة العامة سرقة السيدة زينب حبس الصحيفة الجنائية الفنان تامر عبد المنعم

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