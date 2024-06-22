السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطلين تخصصا فى سرقة الهواتف المحمولة بالسيدة زينب

حبس عاطلين - أرشيفية
حبس عاطلين - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بـسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة السيدة زينب.

نتائج تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، وسرقا هاتفا محمولا من أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية، حال سيره بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص"، وبحوزتهما "فرد خرطوش وعدد من الطلقات".

وأشارت التحقيقات إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

النيابة العامة حبس عاطلين على ذمة التحقيقات سرقة الهواتف المحمولة منطقة السيدة زينب سرقا هاتف محمول

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