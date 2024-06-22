توريد 411 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت حتى الآن 411 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وجَّه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وكان محافظ المنيا قد أكد خلال ترؤسه أجتماع اللجنة العليا للقمح علي جاهزية الشون والصوامع لأستقبال توريد القمح من الموردين والمزارعين، كما شدد علي مديرية التموين بالمحافظة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمنع تهريب القمح أو نقله خارج المحافظة ومصادرة أي كميات من القمح يتم تهريبها وتوريدها للشون والصوامع الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بتهريب القمح.

من جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ 15 إبريل الماضي ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.