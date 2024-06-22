مراسل "القاهرة الإخبارية": مخاوف كبيرة لدى شركات الشحن بسبب هجمات الحوثيين

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية، إن هناك مخاوف كبيرة لدى شركات الشحن الدولية بسبب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، نتيجة الحادث الذي أدى إلى إطلاق مجموعة تجاه إحدى السفن بخليج عدن أمس.

وأضاف خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأجواء الآن تبدو هادئة، وشهدنا الأسبوع الماضي هجمات كبيرة وكثيرة جدًا تجاه السفن التجارية والعسكرية بالبحر الأحمر.

رفع كلفة التأمين والشحن ونسبة المخاطر

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أننا أُطلعنا على عدد من التقارير المتعلقة بشركات الشحن التي رفعت من كلفة التأمين والشحن، ونسبة المخاطر، خاصة على السفن التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر.

الحوثيون أعلنوا عن استمرارهم في هذه الهجمات حتى يتم توقف الحرب على غزة

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الحوثيين أعلنوا عن استمرارهم في هذه الهجمات حتى يتم توقف الحرب على قطاع غزة، وهو ما أكده المتحدث باسم الجماعة، مشيرًا إلى أن الحوثيين حذروا من احتمالية تحالف أو هجوم عسكري يحد من قدراتهم.