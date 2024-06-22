السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يتابع سير استعدادات افتتاح مجمع الصناعات الثالث للشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الموقف التنفيذي الحالي وآخر مستجدات إقامة المجمع الصناعي الثالث للشباب بجنوب بورسعيد، ويأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا، ورافقه خلال هذه الزيارة اللواء محمد بصله، مدير المنطقة الصناعية، والشركات المنفذة للمشروع والأجهزة المعنية.

وجَّه محافظ بورسعيد بسرعة قيام المستحقين بإتمام التعاقد مع جهات المرافق، واستمع محافظ بورسعيد إلى حجم الأعمال التي شهدها المجمع حتى الآن، ونسب سير العمل داخل مجمع الصناعات الثالث الجديد في 3 يوليو، بما تشمله من أعمال رصف الطرق المحيطة بالمجمع وتوصيل جميع المرافق للمصانع، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح وتشغيل المجمع الجديد.

وشدد المحافظ على سرعة قيام المستحقين للمصانع على إتمام التعاقد مع جهات المرافق، بعد أن تم نهو وتوصيل جميع المرافق بالمجمع الجديد، وذلك استعدادًا لبدء تشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، لتوفير فرص عمل في مختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث يساهم المجمع الصناعي الجديد في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، ويضم صناعات منها: مواد غذائية، غزل ونسيج وملابس جاهزة، بتروكيماويات، أنشطة هندسية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مجمع الصناعات الصغيرة جنوب بورسعيد مرافق

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