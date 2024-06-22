غدًا.. مؤتمر صحفى لكشف تفاصيل بطولة العالم لناشئى الخماسى الحديث

يُعقد غدًا الأحد، مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث والتي تقام في الفترة من 25 حتى 30 يونيو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وتقرر أن ينعقد المؤتمر في قاعة الدكتور جمال مختار بكلية الهندسة بمقر الأكاديمية بشيراتون مصر الجديدة في تمام الساعة 12 ظهر الغد.

يكشف المؤتمر كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة من استعدادات وفرص مصر في تحقيق ميداليات بها، فضلًا عن الحديث عن استضافة مصر لكبرى البطولات في الفترة الأخيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات واستراتيجية الدولة في هذا الشأن.

يشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ومسؤولي الاتحاد.

وتنظلق البطولة بمشاركة 170 متنافسا بواقع 96 لاعبا و 74 لاعبة و 109 مدربين وإداريين من 42 دولة هي: (النمسا، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، شيلي، الصين، تايوان، كوت ديفوار، التشيك، فرنسا، چامبيا، غانا، چورچيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، الكويت، ليتوانيا، مالي، المكسيك، الفلبين، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، أمريكا، ولاعبين محايدين من دولتين، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة).

كما يحضر البطولة 31 من مسؤولي الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات، ليبلغ إجمالي عدد ضيوف البطولة بين لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين 310 أفراد.