السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز

طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024 بأسعار مميزة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

شقق تعاونيات البناء
شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024 - أرشيفية

طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024 بأسعار مميزة.. يبحث الكثير من المهتمين بشقق تعاونيات البناء والإسكان 2024 عن الشروط والأوراق المطلوبة لحجز الوحدة، وأعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن بشرى سارة لمحدودي الدخل، وذلك بطرح وحدات سكنية جديدة بأسعار مناسبة في عدد من المدن الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، وتقدم لكم الدستور في هذا التقرير كل ما يخص شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024 من حيث الشروط والأوراق المطلوبة.

اعرف كل ما يخص شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024

  • موعد طرح كراسة الشروط: 10 يوليو 2024
  • نظام الحجز: القرعة
  • أماكن الشقق: القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، بدر، 6 أكتوبر، السويس
شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024

شروط حجز شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024

  • الجنسية المصرية
  • عدم تجاوز 60 عام
  • دخل ثابت
  • سداد مقدم 25% من قيمة الوحدة
  • عدم الحصول على وحدة سكنية من الهيئة سابقًا
  • طريقة الحجز: الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لتعاونيات البناء.

 

شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024

أنظمة سداد شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024

  • الكاش: سداد كامل ثمن الوحدة عند الحجز مع تقسيط اختياري على فترات قصيرة.
  • التقسيط: سداد مقدم حجز لدخول القرعة، ثم تقسيط باقي المبلغ على فترات زمنية تصل إلى 30 عام.

 

مميزات شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024

  • جودة عالية في التشطيبات
  • أسعار مناسبة
  • شروط سهلة
  • أنظمة سداد ميسرة
  • مواقع مميزة

وللتعرف على المزيد من التفاصيل، تابعوا موقع "الدستور" الذي يوفر لكم تغطية شاملة لجميع أخبار شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024.

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