طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024 بأسعار مميزة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024 بأسعار مميزة.. يبحث الكثير من المهتمين بشقق تعاونيات البناء والإسكان 2024 عن الشروط والأوراق المطلوبة لحجز الوحدة، وأعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن بشرى سارة لمحدودي الدخل، وذلك بطرح وحدات سكنية جديدة بأسعار مناسبة في عدد من المدن الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، وتقدم لكم الدستور في هذا التقرير كل ما يخص شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024 من حيث الشروط والأوراق المطلوبة.

اعرف كل ما يخص شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024

موعد طرح كراسة الشروط: 10 يوليو 2024

10 يوليو 2024 نظام الحجز: القرعة

القرعة أماكن الشقق: القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، بدر، 6 أكتوبر، السويس

شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024

شروط حجز شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024

الجنسية المصرية

عدم تجاوز 60 عام

دخل ثابت

سداد مقدم 25% من قيمة الوحدة

عدم الحصول على وحدة سكنية من الهيئة سابقًا

طريقة الحجز: الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لتعاونيات البناء.

شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024

أنظمة سداد شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024

الكاش: سداد كامل ثمن الوحدة عند الحجز مع تقسيط اختياري على فترات قصيرة.

التقسيط: سداد مقدم حجز لدخول القرعة، ثم تقسيط باقي المبلغ على فترات زمنية تصل إلى 30 عام.

مميزات شقق تعاونيات البناء والإسكان 2024

جودة عالية في التشطيبات

أسعار مناسبة

شروط سهلة

أنظمة سداد ميسرة

مواقع مميزة

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