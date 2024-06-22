السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العربى الناصرى: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من الإرهاب

محمد أبو العلا
محمد أبو العلا

هنأ الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الناصرى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع مؤسسات الدولة والشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة  30 يونيو التي أسقطت حكم جماعة الإخوان الإرهابية عام 2013.

تصدت لإرهاب الإخوان                                

وقال أبو العلا، إن ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من الإرهاب وتصدت له بكل قوة، كما أنها أنقذت مصر من الحرب الأهلية التي كان من الممكن أن تحرق الأخضر واليابس في مصر، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب حماها الجيش المصري الذي ينحاز دائما لإرادة الشعب المصرى.

وأشار أبو العلا، إلى أن صعود جماعة الإخوان الإرهابية للحكم كان بمثابة مصيبة كادت أن تؤدي إلى كوارث وأخونة  الدولة، موضحًا أن ثورة 30 يونيو صححت المسار ونقلت الدولة المصرية من الإرهاب إلى التنمية، كما أن ثورة 30 يونيو ساهمت في أن تستعيد مصر دورها الإقليمي والدولي بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يكافح ويسعى إلى تحقيق شعارات الثورة المصرية من العدالة والكرامة الإنسانية والحياة الكريمة لكل المصريين.

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جرائم الجماعة الإرهابية

وأكد أبو العلا، أن الشعب المصرى لن ينسى الجرائم التي ارتكبت من جماعة الإخوان، سواء من أخونة الدولة المصرية ومؤسساتها، فضلا عن محاصرة القضاء وإصدار الإعلان الدستوري الذي منح وقتها الرئيس الإخواني فيه صلاحيات هائلة وحصن قراراته من الطعن ومكن لنفسه التدخل في شئون القضاء بالمخالفة للقانون، بجانب ذلك كوارث أخرى عجلت من تكاتف الشعب المصرى ليثور ضد الجماعة الإرهابية ويسقط حكم المرشد، داعيًا جموع الشعب المصرى أن يتكاتف خلف القيادة السياسية بقيادة الزعيم عبد الفتاح السيسى ليستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

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