السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مد أجل الحكم على إنجي حمادة وكروان مشاكل في اتهامهما بنشر فيديوهات إباحية

إنجي حمادة وكروان
إنجي حمادة وكروان مشاكل

قررت المحكمة الاقتصادية مد أجل الحكم على المتهمة إنجي حمادة وكروان مشاكل في اتهامهما بنشر فيديوهات إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 29 يونيو للحكم.

وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور، وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".

محكمة الاقتصادية انجي حمادة كروان مشاكل فيديوهات إباحية مواقع التواصل الاجتماعي

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