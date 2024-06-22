السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشهاد طفلة فلسطينية بسبب الجوع شمال غزة.. وتحذيرات من مجاعة غير مسبوقة

وفاة الأطفال من الجوع
وفاة الأطفال من الجوع شمال غزة

استشهدت طفلة فلسطينية، اليوم في مستشفى كمال عدوان شمال غزة بسبب سوء التغذية بسبب حرب التجويع التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية للقطاع.

وأكد مدير مستشفى كمال عدوان في تصريحات له اليوم أنهم رصدوا أكثر من 250 طفلا عليهم علامات سوء التغذية، مطالبا العالم بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات اغتيال الأطباء.

https://x.com/Hakeam_ps/status/1804460914512699861

وطالب مدير مستشفى كمال عدوان الجهات المعنية بالكشف عن مصير كوادرنا الطبية المحتجزة لدى قوات الاحتلال.

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مراسل "القاهرة الإخبارية": شمال غزة بدون سلع أساسية منذ 50 يومًا

ظهور مؤشرات المجاعة في شمال غزة 

فيما أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة أن لدينا نقص حاد في الوقود والإمدادات خاصة في المستشفيات، مؤكدا تسجيل حالات متزايدة جراء نقص التغذية شمال قطاع غزة.

وأوضح أن مؤشرات المجاعة موجودة شمالي قطاع غزة بسبب نقص الغذاء خاصة عند الأطفال موضحا "حديثنا عن المجاعة يعني وقوع المزيد من الضحايا خلال الفترة المقبلة".

من جهتها اعلنت وزارة الصحة بغزة السبت أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و169 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ37551 شهيد و85911 اصابة

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع الى 37551 شهيد و85911 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وكانت الجبهة الشعبية الفلسطينية أكدت في بيان لها اليوم أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الموقع الأمريكي PUNCHBOWL والتي ادعى فيها أن إسرائيل لا تمارس سياسة التجويع في قطاع غزة، وأنها سمحت بدخول 25 ألف شاحنة محملة بالأدوية والغذاء لغزة، وتكذيبه التقارير الدولية التي تؤكد سياسة التجويع ليست سوى أكاذيب لا تنطلي على أحد، وهدفها تضليل الرأي العام.

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اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

شمال غزة سوء التغذية الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب التجويع مستشفى كمال عدوان

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