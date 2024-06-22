السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الرى" تكشف حقيقة ظهور المليارات من نبات "الخس المائى" فى نهر النيل

ورد النيل
ورد النيل

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه جرى تكليف فريق من قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والمركز القومى لبحوث المياه، اليوم السبت، للمرور على الطبيعة ومعاينة الموقع الموضح في فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ظهور نبات بأعداد تصل للمليارات في نهر النيل.  

وأضاف "غانم" أنه تبين أن كثافة تواجد النبات لا يمثل ظاهرة وإنما ينتشر على شكل فسيلات وسط الحشائش وورد النيل، وجارٍ الدفع بالمعدات اللازمة لإزالة هذه التجمعات المحدودة من النباتات، كما تواصل أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل متابعة المجرى المائى للنهر لرصد أي تجمعات جديدة قد تظهر وإزالتها على الفور، وهو ضمن المهام اليومية لقطاع حماية نهر النيل وفرعيه بالوزارة.

ورُصدت هذه الأنواع من النباتات وتمت دراستها منذ عام ٢٠٠٧ من قبل معهد صيانة القنوات المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، وهي معروفة تحت اسم "الخس المائي"، وهو نبات معروف منذ القدم ويتواجد بنطاق الوجه البحري، ويتم إزالة هذا النبات جنبًا إلى جنب مع كل أنواع النباتات الأخرى من حشائش مائية وورد نيل ضمن الأعمال الاعتيادية التي تقوم بها أجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه.

ورد النيل

تحويل ورد النيل إلى كمبوست زراعى لخلق عائد اقتصادى

كذلك تقوم وزارة الموارد المائية والري، حاليًا، بالتعاون مع إحدى الجامعات المصرية، بدراسة تحويل هذه النباتات، خاصة ورد النيل، إلى كمبوست زراعي؛ لخلق عائد اقتصادي لهذه النباتات ما يُسهل التخلص منها ويخفض من العبء الملقى على خزانة الدولة، كما يقوم مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة حاليًا، وبالاستعانة بالخبرات الآسيوية، بتنظيم دورات تدريبية للحرف اليدوية لاستخدام ورد النيل وغيره من النباتات لإنتاج منتجات طبيعية ذات عائد اقتصادي.

txt

وزير الرى: رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع والحفاظ على مناسيب المصارف خلال العيد

txt

وزير الرى: عملنا على مدار الساعة لخدمة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى

كما ترحب وزارة الموارد المائية والري بأي دراسات علمية أو تعاون بحثي في هذا الشأن مع الجامعات والمراكز البحثية، خاصة لإيجاد طرق مبتكرة للتخلص الآمن من هذه النباتات "مثل الطرق البيولوجية" دون تأثير على التوازن البيئي، وكذلك إيجاد المزيد من الاستخدامات الاقتصادية.

الخس المائي صيانة القنوات المائية حماية وتطوير نهر النيل ورد النيل وزارة الموارد المائية والري

مواد متعلقة

وزير الرى: عملنا على مدار الساعة لخدمة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى

أكد عدم رصد أى حالات تعدٍ خلال العيد.. وزير الرى يتابع حالة مجرى نهر النيل

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عقب تصدرها الترند.. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس