السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حزب الاتحاد: ثورة 30 يونيو تاريخ مضيء في الحياة المصرية

رضا صقر
رضا صقر

هنأ المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، الرئيس السيسي والشعب المصري ومؤسسات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها بمثابة تاريخ مضيء في الحياة المصرية، خاصة في الساحة السياسية، موضحا أن التحديات التي شهدتها الدولة على مدار 60 عاما تمكنت القيادة المصرية من مواجهتها مع إحداث حركة تنموية في كل القطاعات.

مشهد أذهل الجميع

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشعب المصري في 30 يونيو 2013  قال كلمته عندما خرج إلى الميادين ليسترد الدولة المصرية قبل سقوطها، بعد سنة فقط من حكم الإخوان لمصر، مشيرًا إلى أن الشعب المصري ملأ الميادين على مستوى الجمهورية في مشهد أذهل الجميع.

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مجدى مرشد: 30 يونيو أعادت الوطن للمصريين وقضت على أحلام جماعات الشر

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بداية لانطلاقة مسيرة التنمية والبناء

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن 30 يونيو كانت بداية لانطلاقة مسيرة التنمية والبناء الشاملة المستدامة ودعم التماسك المجتمعي وتثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة، والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار المستشار رضا صقر إلى أن الذكرى الحادية عشر لـ 30 يونيو تأتي والمنطقة تواجه تحديات كبيرة، فيما تقف مصر وأمامها تهديدات على كافة محاورها الاستراتيجية، وهو ما يدعونا للتكاتف وإعلاء الروح والمسؤولية الوطنية والعمل لصالح هذا البلد ولصالح شعبه.

رضا صقر حزب الاتحاد الرئيس السيسي ثورة 30 يونيو 30 يونيو الشعب المصري

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