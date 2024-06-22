جامعة سوهاج تشارك في ورشة عمل حول رفع قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة

شاركت جامعة سوهاج فى ورشة عمل حول "رفع قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية" والتى أقيمت تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالجامعة والتي تم إنشائها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، تقوم بدعم المفاهيم الأساسية للمساواة وتكافؤ الفرص لتحقيق التمكين والدعم النفسي والاجتماعي للفتاة الجامعية، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات التوعية لطلبة وطالبات الجامعات، وإقامة معسكرات تضمن لقاءات توعوية وأنشطة تفاعلية للتوعية بالعنف أنواعه وأشكاله، وضرورة التصدي له وحث الطلبة على نشر تلك المفاهيم بين أسرهم ومجتمعاتهم، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف، أنه خلال ورشة العمل مناقشة آليات الإبلاغ الخاصة بالوحدة، ورصد الجهود المبذولة والشكاوى الواردة وسرعة التصدى لها، بالإضافة إلى وضع خطة توعوية للوحدة داخل الحرم الجامعى واستطلاع الآليات المتبعة لنشرها، والخطوات المستقبلية ووضع تصور عام للأنشطة المستهدف تنفيذها حتى نهاية العام الحالى ٢٠٢٤.

وأضافت الدكتورة عبيرة السيد، مدير وحده مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن فعاليات ورشة العمل تناولت أيضًا عرض أهداف مشروع مناهضة العنف ضد المرأة، واستعراض النتائج المحققة ونموذج معايير تقييم وحدات مناهضة العنف بالجامعات، فضلًا عن مناقشة دور مديري الوحدات والمسئول القانونى والنفسى لتفعيل دور الوحدة.

في سياق آخر، كان تلقى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تقريرًا مفصلًا من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تضمن إحصائية بعدد الحالات المرضية التي تم استقبالها وتقديم العلاج لها، وكذلك عمليات الطوارئ خلال الـ ٤ أيام الماضية ابتداءً من وقفة عرفات، وحتي رابع أيام عيد الأضحي المبارك، وذلك في إطار المتابعة المستمرة في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لجميع المرضي من مختلف مراكز محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة، طوال فترة إجازة العيد، وذلك للحد من قوائم الانتظار وتقديم الرعاية اللازمة لمرضي الرعايات الحرجة.

وصرح الدكتور حسان النعماني أنه تم استقبال ١٣٧٣ حالة مرضية، وإجراء ٧٧ عملية جراحية كبري وذلك بمستشفيات الجامعة بمقريها القديم والجديد خلال عطلة العيد، مشددًا علي إستقبال جميع الحالات المرضية، بالمستشفيات الجامعية والتي تمتلك أمكانات مادية وبشرية فريدة، يجعلها الملاذ الآمن لعلاج الآلاف من المواطنين بفئاتهم وأعمارهم المختلفة خلال رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميزة وبالمجان.