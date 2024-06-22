السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب محافظ القاهرة يجري جولة بالأحياء ويتابع تطوير مستشفى شبرا العام للتأمين الصحي

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة

اجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة مكبرة لمتابعة عددا من الأعمال بالمنطقة الشمالية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

متابعة تطوير مستشفى شبرا العام للتأمين الصحي

قام الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة بزيارة مستشفى شبرا العام للتأمين الصحي لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة العيادات وغرف الكشف والعمليات، وأكد نائب المحافظ على اتخاذ كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

تفقد أعمال رفع كفاءة دار مناسبات شبرا بشارع الترعة البولاقية


وتفقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة دار مناسبات شبرا بشارع الترعة البولاقية بنطاق حى شبرا ويرافقه المهندس محمد عبد النعيم رئيس الحى والأجهزة المعاونة،  وذلك لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءته مشروعات الخطة الاستثمارية والتى تتضمن تغيير الأرضيات واعمال الدهانات ورفع كفاءة دورات المياه وعمل عزل كامل للسقف للحماية من مياه الأمطار وحرارة الشمس بالإضافة إلى تغيير الاثاث الخاص بالدار

وأكد نائب المحافظ على أهمية إنشاء وتطوير دور المناسبات بهدف دعم الاستقرار واحياء المناسبات الاجتماعية والدينية وتقديم كافة الخدمات التى يستفيد منها أهالي الحى


و قام الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة بالمرور بنطاق حى شبرا ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير وإعادة الشئ لأصله بعد رفع كفاءة البنية التحتية بشارع الجسر وجهود الحى فى تنفيذ الخطة الاستثمارية والتى تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين والتشجير وتحسين البيئة لتحقيق مظهر لائق بشوارع الحى بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والمشروعات التنموية والخدمية الجارية بمحافظة القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
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