بعد تعطل انتقاله لاتحاد جدة.. القادسية يقدم عرضًا لضم نجم ريال مدريد

يدرس النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، العروض المُقدمة له من الدوري السعودي، لضمه في الميركاتو الصيفي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدمات ناتشو فيرنانديز في الصيف.

ناتشو يقترب من القادسية السعودي

وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن ناتشو فيرنانديز يقترب من الانضمام إلى صفوف فريق القادسية السعودي في الموسم الجديد 2024-2025.

وأكد الصحفي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن نادي القادسية السعودي قدّم عرضًا لضم ناتشو فيرنانديز لمدة عامين.

وأشارت الصحفي "رومانو"، إلى أن ناتشو يدرس عرض القادسية بجدية، خاصة بعدما تم تعليق صفقة انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

من جانبها، تنتظر إدارة ريال مدريد القرار النهائي الذي سيتخذه ناتشو بشأن مستقبله، والمُقرر أن يعلن عنه خلال الأيام المقبلة.

وكان فريق اتحاد جدة قد توصل لاتفاق مع ناتشو بشأن كافة الشروط التعاقدية، قبل أن تتوقف المفاوضات بشكل مفاجئ؛ بسبب عدم اعتماد الميزانية المقررة للفريق السعودي في الموسم الجديد، من أجل التعاقد مع لاعبين عالميين جدد.

وشارك ناتشو في 45 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم 2023-2024، ولم يسجل خلالها أي هدف، بينما صنع هدفًا واحدًا في الدوري الإسباني.

ناتشو ضمن قائمة منتخب إسبانيا الذي يشارك حاليا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تُقام في ألمانيا، حيث شارك في مواجهة كرواتيا، بينما جلس على مقاعد البدلاء في مباراة إيطاليا.

وكان منتخب إسبانيا قد حقق فوزًا كبيرًا على كرواتيا بثلاثية نظيفة، وكرر انتصاره أمام إيطاليا بهدف دون رد.