طالبة بالثانوية العامة: الامتحان كان فيه حاجات كويسة وتانية صعبة (فيديو)

قالت الطالبة بالثانوية العامة ملاك محمد، إن امتحان اللغة العربية تضمن بعض النقاط الجيدة "حاجات كويسة متعودين عليها ومذاكرينها، إلى جانب حاجات صعبة كتير، بس الحمد لله حلينا وكنت بذاكر من ثلاث إلى أربع ساعات".

امتحانات الثانوية العامة

وبدأت اليوم السبت 22 يونيو الجارى امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، حيث أدى الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن السماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجه الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.