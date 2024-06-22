"تعليم القاهرة": لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

استأنفت غرفة عمليات تعليم القاهرة أعمالها فى امتحانات المواد الأساسية "الدور الأول" للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ اليوم السبت، لطلاب الثانوية العامة، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابعت غرفة العمليات بالمديرية سير العملية الامتحانية من خلال التواصل اللحظى مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة وغرف عمليات الإدارات التعليمية بحضور زينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، والدكتورة همت أبو كيلة، مدير عام الشئون التنفيذية، وأعضاء الغرفة.

وأكد مدير المديرية أن امتحان مادة اللغة العربية سار بشكل منتظم وفي هدوء تام، اليوم، ولا توجد شكاوى من الامتحانات.

أشار موسى إلى التواصل اللحظى بجميع غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات بسلام.

كان تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استئناف طلاب الثانوية العامة بالقاهرة امتحاناتهم التى بدأت اليوم السبت ٢٢ يونيو ٢٠٢٤ بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القاهرة أن الامتحانات بدأت فى موعدها دون شكاوى، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية.

وأشار إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١٠٣٨٧٢ طالبا وطالبة موزعين على ٢٥٦ لجنة، حيث يؤدى الامتحانات ٣٤٤٩٦ طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم، و٢٣٨٨٥ طالبا وطالبة بشعبة علمى رياضة، و٣٦٦٩٠ طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى ٩٥٠٧١ طالبا وطالبة، بالإضافة إلى ٨٨٠١ طالب وطالبة من المدارس الدولية.

وقال إنه يجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكل العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد محافظ القاهرة على مديري المديريات التعليمية بتطبيق الظوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل، سماعات، سماعات سمارت".

كما أكد محافظ القاهرة على وجود المراوح بجميع اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.