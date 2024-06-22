السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الشباب يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيد ستيفان كورمان، رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، بحضور السيد منصف بن منصور، رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب، والسيد أشرف عثمان، الأمين العام للاتحاد العربي ورئيس الجمعية المصرية لبيوت الشباب، على هامش استضافة مصر للقاء العربي الاسيوي لقادة بيوت الشباب.

و رحب وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، في مصر، مشيرًا إلى التعاون والتكامل بين مصر والاتحاد الدولي في العديد من المجالات.

صبحي: إنشاء مركز للإعلان والتدريب في مصر ليكون مركزا تنويريا للشرق الأوسط وأفريقيا

كما أكد وزير الشباب على ان الدولة المصرية قامت بجهد كبير في تطوير بيوت الشباب في مصر لما لها من أهمية كبيرة للشباب، وما تقدمه من خدمات للشباب من مختلف الجنسيات، حيث تسعي وزارة الشباب والرياضة من خلال دعمها لبيوت الشباب في تعزيز السياحة الشبابية والتبادل الثقافي بين مختلف الدول.

الاتفاق مع الاتحاد الدولي لبيوت الشباب على إنشاء مركز "إعلام وتدريب"

وأشار "صبحي"، إلى إنه تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي لبيوت الشباب على إنشاء مركز "إعلام وتدريب"، وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مركزين في القاهرة وأخر في كازابلانكا، لتكون منبرا للشباب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا ان مصر لديها العديد من القدرات على نشر ثقافة بيوت الشباب وانتشارها في العالم اجمع، والخدمات التي يتم تقديمها.

كما تقدم الدكتور أشرف صبحي، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، بالتهنئة للسيد منصف بن منصور، رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد العربي.

فيما تقدم ستيفان كورمان، رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، بالشكر الجزيل لوزير الشباب والرياضة على الترحيب به في مصر، مشيرا الى أن عملية التطوير التي شهدتها بيوت الشباب في مصر، أحدثت طفرة في بيوت الشباب والرؤية المختلف التي توليها وزارة الشباب والرياضة لبيوت الشباب والبرامج والخدمات التي تقدمها.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أشرف صبحي وزير الشباب بيوت الشباب المصرية جمعية بيوت الشباب اللواء اسماعيل الفار وزارة الشباب والرياضة

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