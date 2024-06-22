جدول 3 ثانوي| اعرف المادة القادمة لطلاب الثانوية العامة 2024

تعرف على المادة القادمة لطلاب الثانوية العامة 2024 تصدر أعلى محركات البحث على جوجل، حيث تفصلنا ثلاث أيام فقط اللغة الأجنبية الثانية (الفرنساوي، إيطالي، الماني، صيني، أسباني)، لذا يتساءل الطلاب وأولياء الأمور ما هي المادة القادمة.

جدول الثانوية العامة 2024

بدات امتحانات الثانوية العامة يوم الأثنين الماضي الموافق 10 يونيو في المواد غير المضافة للمجموع، فيما يبدأ جدول الثانوية العامة2024في المواد الأساسيةالاقتصاد والاحصاء من يوم السبت الموافق 25 يوينو، كما يلى:

جدول الثانوية العامة 2024

اليوم 22 يونيو2024: امتحان مادة اللغة العربية.

الثلاثاءالمقبل 25 يونيو2024: اللغة الأجنبية الثانية (الفرنساوي، إيطالي، الماني، صيني، أسباني)

السبت المقبل 29 يونيو2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

الشهر المقبل الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو: الكيمياء والجغرافيا.

الأربعاء 10 يوليو2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

السبت 13 يوليو2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة.

الأربعاء 17 يوليو 2024: الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

ما هي اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة ؟

من المعروف أن طلاب المرحلة الثانوية يدرسون اللغة الأجنبية الثانية، والتي يمكن اختيارها من هذه اللغات (الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الصينية).

ويكون مجموع درجات الامتحان الخاص بها من 40 درجة، حيث يشمل الامتحان على سؤالين من الأسئلة المقالية و29 سؤال موضوعي.

اللغة الأجنبية الثانية غير مضافة للمجموع

أن اللغة الأجنبية الثانية " الفرنسية- الألمانية- الأسبانية- الإيطالية – الصينية" ستكون أول عام نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع لاول مرة في تاريخ الثانوية العامة.

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