السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طمس لوحات ورخصة منتهية.. عقوبات هددت "فتوة التيك توك لوشا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

“لوشا.. فتوة التيك توك”.. ساعات قضاها البلوجر محمد عبد الحميد في قسم شرطة السيدة زينب قبل ترحيله لنيابات المرور بتهمة طمس اللوحات وانتهاء رخصة القيادة  حتى تم إخلاء سبيله عقب سداد الغرامة.

القبض على لوشا وإخلاء سبيله

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر لوشا، لقيادته سيارة مطموسة اللوحات، وانتهاء رخص القيادة خاصه والسير بها فى الشوارع بالمخالفة لقانون المرور.

وقررت جهات التحقيق في القاهرة، إخلاء سبيل البلوجر "لوشا"، بعد سداد قيمة الغرامة المستحقة، حيث تم ضبطه لقيادته سيارة مطموسة الأرقام وانتهاء رخصة القيادة، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيله.

وتبين ظهور فيديوهات بسيارة حديثة مطموسة الأرقام، وبالقبض على المتهم تبين أنه لوشا ومطموسة الأرقام ومنتهية الرخصة، وتم التحفظ على السيارة والمتهم بمنطقة السيدة زينب، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة.
 

غرامة وحبس عقوبة طمس اللوحات

وتتخذ الأجهزة الأمنية عقوبات مشددة تتحول من خلالها المخالفة لجريمة تشمل حجز السيارة مطموسة اللوحات لمدة ستة أشهر، ويعيد ترخيصها من جديد، وقد يصل الأمر لحبس صاحب السيارة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر، إذا ثبت تعمده إخفاء وتمييز اللوحات.

نصائح لتجنب طمس اللوحات

ويجب على أي قائد سيارة أن يعاين أرقام سيارته ولوحاته وينظفها من الأتربة والبهتان والتوجه لمجمع التراخيص الموجود في القاهرة الجديدة، لتوضيح أرقام اللوحات وإعادة دهانها إذا تطلب الأمر، بالمجان ودون تكلفة حتى تكون نظيفة وخالية من العيوب، حتى لا يتعرضوا لعقوبات مشددة.


براءة “لوشا” بعد تورطه في قضية خطف 

سبق أن تورط البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ "لوشا" أو "فتوة التيك توك" في خطف طفل صغير بالحبس لمدة 10 سنوات، وعقب الطعن تم القضاء ببرائته.

 وجاء اتهام البلوجر "لوشا" بالاشتراك مع صديقيه في اختطاف صغير بعد استغلال أحد المتهمين علاقته العاطفية بوالدة المجني عليه وعلمه بامتلاكها مبالغ مالية طائلة ورثتها عن زوجها المتوفى بطريق مصر الفيوم، واحتجازه لمدة يومين وابتزاز أسرته ومساومتها، وطلب مبلغ مالي فديةً لإطلاق سراح الطفل.

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