السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دموع وانهيار.. اللغة العربية ترسم الحزن على وجوه طالبات الثانوية بأسوان

حزن الطالبات أمام
حزن الطالبات أمام لجان الثانوية العامة

ارتسمت ملامح الحزن والآسى على وجوه طالبات لجان الثانوية العامة بمدرسة أسوان الثانوية بنات، إحدى مقار لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة على مستوى المحافظة، اليوم السبت، بعد امتحان مادة اللغة العربية، التي جاءت عكس توقعاتهم، حسب قولهم.

وشهد محيط مدرسة أسوان الثانوية بنات بكاء عدد كبير من الطالبات لصعوبة بعض الجزئيات في امتحان مادة اللغة العربية بالرغم من استذكارهم للدروس ومراجعتها بشكل جيد، ولكنهم لم يستطيعوا تخطي الصعوبات التي واجهتهم.

وقال عدد من طالبات الثانوية العامة بلجان مدرسة أسوان الثانوية بنات، إن امتحان مادة اللغة العربية جاء خارج توقعاتهم نهائيًا، فعلى الرغم من أن الاسئلة من داخل المنهج لكنهم واجهوا صعوبة شديدة في حلها.

أضافت الطالبات لـ"الدستور" أن من أبرز الجزئيات التي واجهوا صعوبة بالغة في حلها هي النحو، وقالت  إحداهن إن الامتحان كان "صعبا جدًا، هو كله من المنهج بس مش واضح خالص".

وبلغ عدد الطلاب الذين يؤدوا امتحانات الثانوية(العامة فى أسوان 7292 طالب وطالبة، حيث أنهم موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة وواحدة مكفوفين.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

 

الطلاب أمام لجان الثانوية العامة
الطلاب أمام لجان الثانوية العامة
الطلاب أمام لجان الثانوية العامة
الطلاب أمام لجان الثانوية العامة
أسوان امتحانات الثانوية العامة اللغة العربية اللجان

مواد متعلقة

انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة فى مياه النيل بأسوان

محافظ أسوان يتابع استعدادات اللجان لاستئناف امتحانات الثانوية العامة.. غدًا

محافظ أسوان يُعزى أُسر المتوفين خلال موسم الحج

وفاة شاب فى حادث تصادم قبل يوم من حفل زفافه بأسوان

7 آلاف طالب فى 27 لجنة.. أسوان مستعدة لاستئناف امتحانات الثانوية العامة

السيطرة على حريق منزل فى أسوان

توزيع لحوم 8 عجول على المستفيدين.. محافظ أسوان يشيد بجهود المجتمع المدنى

محافظ أسوان: تكثيف زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

عاجل| مدبولى يكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة سفرت حجاجًا وإحالة مسئوليها للنيابة

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

"تتلظى" تُثير الجدل فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة