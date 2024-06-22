دموع وانهيار.. اللغة العربية ترسم الحزن على وجوه طالبات الثانوية بأسوان

ارتسمت ملامح الحزن والآسى على وجوه طالبات لجان الثانوية العامة بمدرسة أسوان الثانوية بنات، إحدى مقار لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة على مستوى المحافظة، اليوم السبت، بعد امتحان مادة اللغة العربية، التي جاءت عكس توقعاتهم، حسب قولهم.

وشهد محيط مدرسة أسوان الثانوية بنات بكاء عدد كبير من الطالبات لصعوبة بعض الجزئيات في امتحان مادة اللغة العربية بالرغم من استذكارهم للدروس ومراجعتها بشكل جيد، ولكنهم لم يستطيعوا تخطي الصعوبات التي واجهتهم.

وقال عدد من طالبات الثانوية العامة بلجان مدرسة أسوان الثانوية بنات، إن امتحان مادة اللغة العربية جاء خارج توقعاتهم نهائيًا، فعلى الرغم من أن الاسئلة من داخل المنهج لكنهم واجهوا صعوبة شديدة في حلها.

أضافت الطالبات لـ"الدستور" أن من أبرز الجزئيات التي واجهوا صعوبة بالغة في حلها هي النحو، وقالت إحداهن إن الامتحان كان "صعبا جدًا، هو كله من المنهج بس مش واضح خالص".

وبلغ عدد الطلاب الذين يؤدوا امتحانات الثانوية(العامة فى أسوان 7292 طالب وطالبة، حيث أنهم موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة وواحدة مكفوفين.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

الطلاب أمام لجان الثانوية العامة