محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح وتقديم التسهيلات

كلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية، بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل مع تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق الصالح العام.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

رؤساء المراكز يتفقدون المراكز التكنولوجية



في هذا السياق تفقد اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية والعميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة أسيوط سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمركزين؛ للوقوف على توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وذلك في إطار تكليفات محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح على مخلفات البناء من المواطنين والتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين وفقًا للقانون الجديد.

التشديد على بذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات

وأكد محافظ أسيوط على بذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.

وأوضح أن كل المراكز التكنولوجية تتلقى الطلبات خلال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة، كما يمكن التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المحليات "https://lgs.gov.eg" أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تحميله.

وضع لافتات إرشادية بالمراكز التكنولوجية تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة



ونوه إلى أنه تم وضع لافتات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن انتظار المواطنين موضحًا أنه يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية داعيًا المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم.



كان محافظ أسيوط قد أعلن تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة "2135858/ 088" ورقم "2135727/ 088" و"2135670/ 088" أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي "واتس آب - تليجرام" على مدار 24 ساعة على رقم "01066628906"، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "16528" التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة