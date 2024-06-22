الإعدام شنقًا لنجار قتل مرشدًا سياحيًا فى مسكنه بالطالبية

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم، بالإعدام شنقًا لنجار، لاتهامه بقتل مرشد سياحي وسرقته داخل مسكنه في منطقة الطالبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبوصافي ومحمد شرف الدين، وياسر يوسف، وأمانة سر سعيد برغش ومحمود متولي.

كشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم قتل جاره المُسِّن الذي يعيش وحيدًا وائتمنه وأعطاه مفاتيح شقته للاطمئنان عليه، إلا أنه خان الأمانة وعندما مرَّ بضائقة مالية توجه إلى الشقة لسرقتها في غيابه، فكانت الصدمة عندما عاد المجني عليه فجأة، لتكن الطامة بالمواجهة التي انتهت بإزهاق روحه، وعندما حاول المتهم خداع الجميع ورجال الشرطة بإبعاد الشبهة عنه.

وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي أصدرت حكمها.