السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئول بوزارة الزراعة: تغير المناخ قد يخفى الخريف والربيع

الدكتور محمد على
الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراع

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن تغير المناخ يُمكن أن يخفي موسميِّ الخريف والربيع، حيث إن الخريف أصبح شهرا واحدا فقط، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات من المواطنين لحماية أنفسهم.

وأضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أن موجات ارتفاع درجات الحرارة أصبحت أطول من اللازم، كما أنها تقل لمدة قصيرة ثم تعود للارتفاع بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أنه برغم شعور الناس بهذا التغير المناخى فإن ممارساتهم المختلفة لم تتغير.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة أنه بعد 21 يونيو أصبحت الشمس عمودية على مناطق جنوب البلاد، ما يجعل فرص تعرض البلاد لأشعة الشمس كبيرة جدًا، ناصحًا بعدم تعرض الأفراد للشمس خلال فترة الظهر من الساعة الـ12 إلى الساعة 3، وتناول السوائل بشكل كبير، وارتداء غطاء الرأس.

وزارة الزراعة وسمي الخريف والربيع المناخ 21 يونيو جنوب البلاد

مواد متعلقة

استشارى يحذر من استقبال الزوار لمدة أسبوع عقب العودة من رحلة الحج

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمى يضرب المنطقة هذا الأسبوع

لمساعدتهم بفترة الامتحانات.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة

كاميرا "إكسترا نيوز" ترصد توافد الأهالى مصطحبين أبناءهم للجان الثانوية العامة

كاميرا "إكسترا نيوز" ترصد أجواء امتحانات الثانوية العامة

كاتب صحفى: كل اعتراف دولى بفلسطين بمثابة هزيمة للسياسة الإسرائيلية

مراسل "إكسترا نيوز": إسرائيل رفضت دخول شاحنتى غاز من معبر كرم أبوسالم

أستاذ علوم سياسية: معبر رفح لم يُغلق يومًا منذ العدوان الإسرائيلى على غزة

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عقب تصدرها الترند.. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس