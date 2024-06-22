مسئول بوزارة الزراعة: تغير المناخ قد يخفى الخريف والربيع

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن تغير المناخ يُمكن أن يخفي موسميِّ الخريف والربيع، حيث إن الخريف أصبح شهرا واحدا فقط، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات من المواطنين لحماية أنفسهم.

وأضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أن موجات ارتفاع درجات الحرارة أصبحت أطول من اللازم، كما أنها تقل لمدة قصيرة ثم تعود للارتفاع بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أنه برغم شعور الناس بهذا التغير المناخى فإن ممارساتهم المختلفة لم تتغير.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة أنه بعد 21 يونيو أصبحت الشمس عمودية على مناطق جنوب البلاد، ما يجعل فرص تعرض البلاد لأشعة الشمس كبيرة جدًا، ناصحًا بعدم تعرض الأفراد للشمس خلال فترة الظهر من الساعة الـ12 إلى الساعة 3، وتناول السوائل بشكل كبير، وارتداء غطاء الرأس.