ريهام حجاج تتألق على أحد الشواطئ.. وتثير تساؤلات حول حملها مرة أخرى

تصدرت النجمة ريهام حجاج محركات البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة صورة لها على أحد الشواطئ خلال عطلتها الصيفية.

وظهرت حجاج في الصورة بإطلالة بسيطة بفستان أبيض ونظارة شمس، ما حظي بتفاعل كبير من الجمهور الذين عبروا عن إعجابهم بجمالها وبساطتها.

ولفتت الصورة الأنظار مجدداً إلى احتمال حمل حجاج للمرة الثانية بعد إنجابها توأم مؤخرًا، حيث تساءل العديد من المتابعين عن صحة هذه الشائعات.

مسلسل صدفة

يُذكر أن حجاج حققت نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال مسلسل "صدفة" الذي عُرض في رمضان 2024، وتناول قضايا تهم الشباب في سن المراهقة.

وشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم منهم رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، تحت إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أيمن سلامة.

وقد حظي المسلسل بتفاعل كبير من الجمهور لمناقشته لقضايا حساسة تهم فئة الشباب.