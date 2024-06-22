السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عصابة الماكس" فى المركز الثالث بإيرادات 1.2 مليون جنيه أمس

عصابة الماكس
عصابة الماكس

حقق فيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي، أمس، إيرادات بلغت مليونًا و250 ألف جنيه؛ ليحتل الفيلم المركز الثالث بين الأفلام المعروضة ليحتفظ بترتيبه في القائمة منذ انطلاق عرضه. 

أبطال "عصابة الماكس"

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم: أحمد السقا، هشام ماجد، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حمدي الميرغني، محمد لطفي، محمد أسامة "أوس أوس"، وكريم فهمي. 

ويُجسِّد أحمد فهمي شخصية زعيم عصابة، وهي الشخصية التي ظهر بها كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "كازابلانكا"، ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية.

يُعد فيلم "عصابة الماكس" التعاون الأول بين روبي وأحمد فهمي في السينما، وتم تصوير الفيلم بين محافظتيِّ الفيوم والإسكندرية وعدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى الديكورات الداخلية.

أحداث "عصابة الماكس"

تدور أحداث "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول شخص اعتاد السرقة والتهريب دون مساعدة من أحد، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تُساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تُهدد نجاح العملية.

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