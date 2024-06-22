السبت 22 يونيو 2024
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بدء التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2024 بسوهاج

المبادرة الوطنية
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج، عن بدء التسجيل للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة 2024، والتي تستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والباحثات بالجامعة.

التكيف مع تغيرات المناخ

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن هذه المبادرة الرائدة تأتي برعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أغسطس 2022، وتشرف على تنفيذها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، الخارجية، البيئة، وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف المشروعات التي تحقق معايير الاستدامة البيئية، وينتج عنها خفض انبعاثات الكربون والتلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية، إلى جانب المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد والمشروعات التي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

قضية تغير المناخ

وذكر الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المبادرة تهتم بقضية تغير المناخ وتأثيره على مختلف القطاعات في الدولة المصرية، وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمرأة للنهوض بمختلف القطاعات.

وأوضح الدكتور حمدى حسانين، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث ومدير مركز التنمية المستدامة، أن تحكيم المشاريع المقدمة يتم من خلال لجنة تحكيم وطنية برئاسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية وتكليف السفير هشام بدر بمهام المنسق الوطني للمبادرة، مضيفًا أن المبادرة تتضمن ٦ فئات وهم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

ويتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية (www.sgg.eg)، على أن يتم اختيار 3 مشروعات في كل فئة بإجمالي 18 مشروعًا من كل محافظات الجمهورية، ليتم عرضها خلال مؤتمر الأطراف COP 29 المنعقد في أذربيجان في شهر نوفمبر 2024.

التنمية المستدامة التسجيل للمشاركة تستهدف أعضاء هيئة التدريس والباحثين حسان النعماني السيسي

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