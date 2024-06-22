كيف يتم تحديد موعد صوم الرسل 2024؟

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم الرسل 2024، الأثنين 24 يونيو 2024، وذلك من خلال اقامة صلوات القداسات الإلهية طيلة فترة الصوم.

وقال الأب يوحنا زكريا نصرالله راعي كنيسة السيدة العذراء جزيرة الخذندارية – طهطا- سوهاج، أن صوم الرسل هو الصوم الذي يسبق عيد القديسين بطرس وبولس. والذي يقع في اليوم الخامس من شهر أبيب، الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو حسب التقويم الغريغوري المصحح، ويوافق الثاني عشر من شهر يوليو حسب التقويم اليولياني غير المصحح. ولذلك يفطر الأقباط الأرثوذكس يوم الثاني عشر من شهر يوليو، بينما تفطر باقي الكنائس الأرثوذكسية مع الكنائس الكاثوليكية يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو. وكان يسمى سابقا “صوم العنصرة”.

مدة صوم الرسل 2024



وتابع: مدة صوم الرسل حسب النظام الذي تسير عليه الكنيسة اليوم متغيرة، لأن هذا الصوم، وإن كان ينتهي بيوم ثابت وهو الخامس من أبيب، إلا أنه يبدأ في موعد متغير نظرا لتغير عيد الخمسين، وهو بدوره متنقل تبعا لعيد القيامة المتنقل أيضا، والقاعدة المتبعة تسمى “قاعدة الــ 81 يوما” وهي أن مدة الرفاع التي بين عيد الميلاد وبدء الصوم الكبير بالإضافة إلى صوم الرسل لابد وأن تكون 81 يوما، فكلما زادت مدة الرفاع نقصت مدة صوم الرسل والعكس بالعكس. فمثلا السنة التي تكون فيها مدة الرفاع 50 يوما يكون صوم الرسل 31 يوما فقط وتتراوح مدة صوم الرسل في الكنيسة القبطية عادة من 15إلى 49 يوما.

وأوضح: أن صوم الرسل هو الصوم الذي يسبق عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يوافق يوم الخامس من شهر أبيب، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الثاني عشر من شهر يوليو، بينما تحتفل به باقي الكنائس الأرثوذكسية مع الكنائس الكاثوليكية يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو، حددته الدسقولية بأسبوع واحد، يُصام بعد أن يُعيّد للعنصرة أسبوع كامل، وهكذا حفظ في الكنيسة وسمي بصوم العنصرة.

ولفت: يبدأ في الكنيسة اليونانية بعد الاحتفال بعيد العنصرة أسبوعا كاملا، ويمتد إلى اليوم التاسع والعشرين من يونيو عيد الرسولين بطرس وبولس.

وتابع: لم تعرفه الكنيسة القبطية، حتى القرن الحادي عشر، عندما حدد البابا خرستوذولس في قوانينه بأن يبدأ بعد عيد العنصرة مباشرة، ويمتد إلى اليوم الخامس من أبيب الثاني عشر من يوليو عيد القديسين بطرس وبولس حسب التقويم اليولياني، وحدده البابا غبريال الثامن في القرن السابع عشر بأسبوعين. ولكن الكنيسة القبطية بعد وفاته عادت إلى صومه حسب قوانين البابا خرستوذولس.

وتابع: تختلف مدته من سنة إلي سنة لأنه ينتهي في يوم ثابت وهو الخامس من أبيب، إلا أنه يبدأ في موعد متنقل تبعا لعيد القيامة المتنقل بدوره، وتتراوح مدته في الكنيسة القبطية من 15إلى 49 يوما حاول المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعديله في عهد البابا يوساب الثاني، بأن يكون كما قرره البابا غبريال الثامن، ولكنه لم ينجح في ذلك.

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