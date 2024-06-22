استشاري جلدية يكشف إجراءات الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس وحساسية الصيف

كشف الدكتور ماهر محمود، استشاري الأمراض الجلدية، عن خطوات وإجراءات الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس وحساسية الصيف لتأثيرها الخطير على البشرة والجلد، وقال إنه لابد من الابتعاد عن الشمس واستعمال واقي شمسي، لأنه يحمي البشرة من سرطان الجلد وليس خطر على الأطفال.

استخدام واقي شمسي للأطفال من عمر 6 شهور

ونصح الدكتور ماهر محمود، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، باستخدام واقي شمسي للأطفال من عمر 6 شهور، موضحًا أنه من الممكن استخدام نفس كريمات الأم وليس هناك أي فروق بين كريمات الصن بلوك.

اكتشاف نوع من أشعة الشمس يسبب تجاعيد

وتابع: لكي يتم حماية الجلد بشكل كافي من كل الأخطار كسرطان الجلد والتجاعيد ، لابد من استخدام "الصن بلوك"، وارتداء نظارة شمس وغطاء رأس في الكثير من الأوقات.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية، إلى أنه تم اكتشاف نوع من أشعة الشمس يسبب تجاعيد، معقبًا: "أكثر الناس عندهم تجاعيد هم الفلاحين والعمال بسبب التعرض المباشر ولوقت طويل لأشعة الشمس، فضلًا عن تأثير الشمس على نضارة البشرة".