بلا راحة.. الأهلى يستعد اليوم لمواجهة الزمالك فى القمة 128 بـ"دورى نايل"

رفض السويسري مارسيل كولر, المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلى، منح لاعبيه راحة سلبية، اليوم من التدريبات، بعد الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد السلام ضمن مؤجلات الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وقرر كولر استئناف التدريبات نظرًا لضيق الوقت من أجل الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري بعيداً عن موقف إدارة المنافس من عدم خوض اللقاء بعد أحداث مباراة المصري في الدوري.

وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في خوض المباراة والابتعاد عن شائعة التأجيل بسبب مطالب المنافس وأن أي خروج على النص من اللاعبين سواء اختراق الحظر الإعلامي ستكون هناك عقوبات مشددة فنية ومالية.

ويعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون له واللاعبين على هامش المران من أجل مشاهدة ملخص لآخر مباريات الزمالك للتعرف على نقاط القوة والضعف بين صفوفه للاستقرار على الخطة المناسبة لمواجهته في القمة المرتقبة.

ومن المقرر أن يؤدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الداخلية تدريبات استشفائية للتخلص من الإرهاق، فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريباتهم المعتادة.

الأهلي يفوز على الداخلية ‏بهدفين مقابل هدف

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في السابعة من مساء أمس على استاد السلام، والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

افتتح مجدى أفشة التسجيل للأهلي في الدقيقة 19 بتسديدة صاروخية، وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني بتسديدة أخرى في الدقيقة 84، فيما سجل الداخلية هدفه الوحيد من ركلة جزاء سددها كريم يحيى.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 42، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 15.

وردا على سؤال حول مشاركة مصطفى شوبير أمام الداخلية، أجاب كولر: الشناوي غاب فترة طويلة بعد الإصابة وشارك معنا ومع المنتخب وهذا يمثل ضغطًا نفسيًّا وبدنيًّا، وبعد مشاركة الشناوي تحدثت معه وقلت إنه يجب أن يحصل على بعض الراحات ليتحمل ضغط المباريات والشناوي حارس كبير وتقبل ذلك بشكل كبير، وهو معنا المباراة القادمة بكل تأكيد.