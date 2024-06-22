ضبط مخدرات بـ1.5 مليون جنيه فى الشرقية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته "22.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سيارة ملاكي – مبلغ مالي".

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وبحوزتهما "1 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية- فرد محلى- عدد من الطلقات"، وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.570 مليون جنيه تقريبًا.