السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مخدرات بـ1.5 مليون جنيه فى الشرقية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته "22.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سيارة ملاكي – مبلغ مالي".

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وبحوزتهما "1 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية- فرد محلى- عدد من الطلقات"، وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.570 مليون جنيه تقريبًا.

قطاع الأمن العام مديرية أمن الشرقية ضبط العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة الأسلحة النارية مركز شرطة بلبيس

مواد متعلقة

الأمن العام يضبط 23 كيلو مخدرات وأسلحة وذخيرة فى دمياط

الأمن العام يضبط 354 قضية مخدرات و134 سلاحًا ناريًا

الأمن العام يضبط مخدرات بمليوني جنيه

مدير الأمن العام السعودى: سنقف بحزم ضد كل ما يمس أمن وسلامة الحجاج

وزير الداخلية يلتقى وفدًا أمنيًا من وزارة الأمن العام بالصين

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عقب تصدرها الترند.. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس