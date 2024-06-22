رحاب أحمد تحطم الرقم القياسي وتتوج بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

حققت رحاب أحمد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في جورجيا، وتستمر حتى 27 يونيو.

ونجحت رحاب أحمد في تحطيم الرقم القياسي العالمي بعد أن فازت بالذهبية برفع ثقل يبلغ 135 كجم في وزن أقل من 55 كجم.

وبهذا تأهلت رحاب رضوان رسميا لبارالمبياد باريس ٢٠٢٤ المقرر إقامتها في ٢٨ أغسطس المقبل.

ويترأس بعثة منتخب مصر في جورجيا الكابتن عماد رمضان، أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كل من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد. بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كل من: أندريه أتشيبريه مديرا فنيا، محمد عزت متولي مدربا عاما، هاني محمد غراب مدربا، وعلي محمد مديرا إداريا. وكان منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي قد حقق 9 ميداليات متنوعة في بطولة كأس العالم التي أقيمت في المكسيك في مايو الماضي، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات وميدالية برونزية.

المنياوى يُحرز فضية كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في جورجيا ويتأهل إلى بارالمبياد باريس



أحرز محمد المنياوي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في جورجيا، وتستمر منافساتها حتى 27 يونيو الجاري.



وحصد المنياوي الميدالية الفضية، عقب احتلاله المركز الثاني برفع ثقل قدره 195 كجم، ضمن منافسات وزن 59 كجم، ليتأهل المنياوي إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ويترأس بعثة منتخب مصر في جورجيا، الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.

بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني محمد غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.

وكان منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي قد حقق 9 ميداليات متنوعة في بطولة كأس العالم التي أقيمت بالمكسيك مايو الماضي، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات وميدالية برونزية.