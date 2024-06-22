السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشوب حريق فى مزرعة نخيل بالوادى الجديد

حريق في مزرعة
حريق في مزرعة

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة الوادي الجديد، اليوم، من إخماد حريق اندلع في مزرعة نخيل قبل أن يصل إلى المنازل المجاورة في قرية "جورمشين".

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً من العميد مصطفى عبدالحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء في المحافظة، يفيد بنشوب حريق في قرية تابعة لمركز باريس.

وتبين أن الحريق اندلع في مزرعة نخيل بقرية "جورمشين 7" القديمة التابعة لمركز باريس، وتم إرسال 7 سيارات إطفاء وإخماده قبل وصوله إلى المنازل المجاورة.

وتمكنت قوات الإطفاء، بعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء و3 سيارات مياه من مركز باريس وقرية بولاق، من السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر الحادث عن تفحم 17 نخلة مثمرة وكمية من النباتات، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم انتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

قوات الحماية المدنية والإطفاء الوادي الجديد إخماد حريق مزرعة نخيل بقرية جورمشين سيارات مياه إطفاء النيران التحقيقات

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