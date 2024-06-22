قدم الدكتور علي النبوي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، نصائح لتحسين النوم وضبط مواعيد الاستيقاظ بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة منع شرب المنبهات قبل النوم وممارسة الرياضة طوال اليوم، وفسر ذلك بأنها تحسن جودة النوم بشكل كبير.

وأكد "النبوي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، على تناول أغذية في المساء تكون خفيفة كالسلطة الخضراء والخس، وشرب المشروبات المهدئة كمشروب الينسون والكركدية.

نصائح لطلاب الثانوية العامة عند الجلوس على السرير

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن بعض الأشخاص يتناولون القهوة في وقت متأخر وينامون بشكل طبيعي ودون أي مشكلة، لافتًا إلى أنه لابد من تصفية الذهن وإجراء تمرين استرخاء للذهن والذاكرة قبل النوم.

ونصح استشاري الطب النفسي، طلاب الثانوية العامة عند الجلوس على السرير بمراجعة المادة وتشغيل فيديو مراجعة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يسهل من النوم ويجعل الطالب أكثر استفادة، متابعًا: "النوم يخضع في الجهاز العصبي للراحة النفسية ولا يأتي لشخص قلق، ولابد من التعامل مع السرير على أنه مكان لراحة الجسم".