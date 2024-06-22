السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة طالبين سقطا من الطابق الثالث بالإسكندرية

سيارة اسعاف لنقل
سيارة اسعاف لنقل المصابين - ارشيفيه

شهدت منطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، إصابة طالبين بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم إثر سقوطهما من شرفة شقة بالطابق الثالث بعقار في قرية سياحية بسبب وصلة "هزار" بينهما، وتم نقلهما إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شخصين من أعلى عقار بقرية سياحية بمنطقة الهانوفيل بدائرة القسم وأصيبا بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى الأميري الجامعي، وبالمعاينة والفحص، تبيَّن إصابة كل من "أحمد.ال.م.س" 17 سنة، طالب، و"محمود.إ.ن" 20 سنة، طالب، مقيمان الزقازيق محافظة الشرقية بكسور وكدمات متفرقة.

وكشف التحريات إلى استئجار المصابين رفقة أصدقائهم شقة بالطابق الثالث بعقار بالقرية السياحية المشار إليها وأثناء وصلة مزاح بينهما حدث كسر للسور "الألوميتال" للشرفة وسقوطهما أرضًا.

أيد الواقعة صديقهما، وأشار إلى أنه تم نقلهما بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، أسفر الحادث عن إصابتهما بإشتباه كسور وكدمات متفرقة وجاري تلقيهما العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وباشرت التحقيقات.

بسبب الهزار إصابة طالبين بكسور وكدمات سقطا الطابق الثالث بالاسكندرية الهانوفيل

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