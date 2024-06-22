السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل رؤية قمر الفراولة الذهبى ليلة أمس

قمر الفراولة الذهبي
قمر الفراولة الذهبي

كشف الدكتور طه رابح، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل رؤية قمر الفراولة الذهبي في السماء ليلة أمس، مشددًا على أن هذا القمر يأتي بالتزامن مع بداية فصل الصيف فلكيًا، ويأتي بعد يوم واحد من الانقلاب الصيفي، ويكون القمر في أدنى نقطة بالنسبة للأرض وتكون الشمس في أبعد نقطة بالجهة المقابلة له.

وقال رابح، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن هذا القمر يظهر بهذا الشكل وبهذا اللون الأحمر؛ لأن أشعة الشمس عندما تمرَّ بالغلاف الجوي وتنعكس على القمر ويحدث تشتت نتيجة الغبار الموجود بالغلاف الجوي ويمتص منه اللون الأزرق ويصل لنا اللون الأصغر.

قمر الفراولة يستمر في السماء 3 ليال

وأشار رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن قمر الفراولة يستمر في السماء لمدة 3 ليال، موضحًا أن لون القمر يختلف من مكان لآخر حسب وضع الكرة الأرضية، وحسب مواسم الصيف والشتاء بالنسبة لأجزاء من الكرة الأرضية.

ونوه رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن هذا القمر تم تسميته بالفراولة مجازًا ويكون لونه أصفر أو برتقالي، متابعًا: "تشتت أشعة الضوء عبر الغلاف الجوي هو الذي يعطي الألوان المختلفة للقمر في الليل".

البحوث الفلكية البحوث الفلكية والجيوفيزيقية رؤية قمر الفراولة رؤية قمر الفراولة الذهبي ليلة أمس الدكتور طه رابح

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