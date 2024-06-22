السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فحص هاتف شاب اتهمته زوجته بارتكاب الشذوذ والفجور

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

أمرت نيابة 15 مايو والتبين بإرسال هاتف محمول يمتلكه شخص يدعى “محمد حسن” إلى الإدارة العامة بقسم المساعدات الفنية لمحاولة تشغيله وتفريغ ما يحويه من رسائل أو محادثات أو مقاطع مرئية أو مسموعة تبرهن على وجود علاقة جنسية بين المتهم وآخرين.

يأتي ذلك بعد اتهام زوجته المدعوة “أميرة” له بقيامه بتصويرها أثناء العلاقة الجنسية وتهديدها بنشرالفيديوهات، وقدمت هاتف محمول.

وبمطالعة ما يحويه الهاتف تبين وجود بعض المقاطع المرئية والمسموعة تفيد قيام المتهم بأفعال منافية للآداب العامة، وتحرض على الفجور والشذوذ الجنسي.

نيابة 15 مايو هاتف محمول علاقة جنسية

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