محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة ناصر وجذب استثمارات جديدة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على متابعته المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة سواء عن طريق زياراته الميدانية المتعددة أو اجتماعاته الدورية للوقوف على استكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية من بينها مدينة ناصر الجديدة ـ إحدى مدن الجيل الرابع ـ ومتابعة معدلات التنفيذ أولًا بأول والاطمئنان على سير العمل وتوفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين وخلق مجتمع عمراني جديد.

وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة بمكتبه بديوان عام المحافظة.

مناقشة المستجدات بشأن الوحدات السكنية لطرحها وتسليمها



بدأ اللقاء بتهنئة محافظ أسيوط ؛ للمهندسة جيهان عمار بقرار وزير الإسكان بتوليها رئاسة جهاز مدينة ناصر الجديدة كما تناول اللقاء آخر المستجدات بشأن الوحدات السكنية والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها لطرحها وتسليمها إلى المواطنين وفقًا لإعلانات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية التي يتم طرحها تباعًا فضلًا عن مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات والمرافق والخدمات والبنية التحتية بالمدينة الجديدة واستعراض ما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

العمل على زيادة نسب الاشغال والاستثمارات بمدينة ناصر الجديدة

وأشاد محافظ أسيوط بمعدلات الإنجاز والجهد المبذول من الجهات المعنية في هذا الشأن لتكون مدينة وصرحا سكنيا جديدا يضاف إلى عدد من المدن الجديدة التي تنفذها الدولة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى العمل على زيادة نسب الاشغال والاستثمارات بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط عن طريق تقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين الجادين لإقامة مشروعاتهم بالمدينة لجذب استثمارات جديدة بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط مع الاهتمام بتشجير المدينة واستكمال كافة المرافق بها بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية بالمنطقة.



يذكر أن مدينة ناصر الجديدة مقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد بطاقة 100 ألف نسمة والذي يحتوي علي مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي وتساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل فضلًا عن تنفيذ محطة مياه الشرب بالمدينة والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب ومحطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بالإضافة إلى دعم المناطق الصناعية وايجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات فضلا عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.