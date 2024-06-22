السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتهاء الخطة التدريبية لمركز سقارة للعاملين بالمحليات

جانب من تدريب سقارة
جانب من تدريب سقارة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  عن انطلاق الأسبوع  الـ40 والأخير للخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى الحالى 2023 /2024،  غدًا الأحد ، ليعلن بعده انتهاء الدورات التدريبية بسقارة لهذا العام، مؤكدًا إن الخطة التدريبية المنفذة لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء.

الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات

وأكد اللواء هشام آمنة ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

 والذي يعتبر أحد اذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية علي أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.

تطوير الأداء الوظيفي وزيادة القدرات الشخصية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الخطة التدريبية لهذا العام نجحت في تحقيق أهدافها والتي تتضمن تطوير الأداء الوظيفي وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والإشرافية، وبناء صف ثانى من القيادات، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات، وتقوية علاقتها بالمركز ودعمها بإعداد مدربين، إضافة الى المساهمة في تحقيق توجهات الدولة واستراتيجية مصر 2030 والتنمية المستدامة بكل أبعادها ومؤشراتها، والتعامل مع ملف التغيرات المناخية بالتركيز علي محاور تحسين البيئة ومعالجة المخلفات ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتركيز على التوجه نحو التحول الرقمي والتعرف على تطبيقاته فى كافة المجالات، وتطوير الادارة المحلية والممارسات الناجحة لمشروعات الوزارة مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وأداء مقدمي الخدمات.

تنظيم دورتين في تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، وتنمية مهارات القيادات 

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مركز سقارة ينظم في أسبوعه الأربعين والأخير 5 دورات تدريبية منهما دورتان جديدتان تنفذان لأول مرة هما تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، وتنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية، إضافة إلى 3 دورات أخرى هي الخريطة الاستثمارية لمصر، وادماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية، والمرونة التنظيمية للحكومة الرشيدة، ويستفيد من هذه الدورات 159 متدرب. 
وقال وزير التنمية المحلية ان الأسبوع الـ40  لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، يشهد تنظيم دورة عن"تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"ويقوم بتنفيذها مدير برنامج تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة  ،ويستفيد منه 28 متدربًا من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، مشيرًا إلي ان الدورة تأتى في إطار حرص الوزارة بالمضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن في معدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، والحد من الزيادة السكانية غير المبررة التى تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

 زيادة قدرة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة

ونوه اللواء هشام آمنة إلي دعمه الكامل من خلال الذراع التدريبي بسقارة على زيادة قدرة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمواصلة جهودها لبناء كوادر سكانية حتي مستوي القرية قادرة علي تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات علي أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية ومتابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها، مؤكدًا على علي إعطاء  هذا الملف الأولوية التي يستحقها تماشيًا مع تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030.

دورة تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية ستركز على تعريف القضية السكانية بالأرقام

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان المحتوى التدريبي لدورة "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"، سيركز على تعريف القضية السكانية بالأرقام، والسياسات السكانية وتجارب الدول، ودور وزارة التنمية المحلية والمحليات فى القضية السكانية، والتعرف على خطوات كسب التأييد وبناء الدعم، وماهى أليات وأدوات عمل وحدات السكان ومهام لجان التنسيق والمتابعة، تحديد الهدف العام والأهداف المحددة، وتحديد الجمهور المستهدف والمهارات اللازمة لبناء الدعم وإعداد رسالة الدعوة، وأسلوب محاكاه للجنه التنسيق والمتابعة بالقري، كما سيتم خلال الدورة تنظيم عدة مجموعات عمل لتحليل المؤشرات الحالية  للمحافظات والمستهدفات الكمية وتحديد القضايا المحلية، و لاختيار قضية  القرية والحلول التي ستبني عليها المبادرة ودعم المحافظات لصياغة أهدافهم، ولإعداد الخطة التنفيذية للمبادرات ومؤشرات الأداء، وتختتم الدورة بمناقشة عرض الخطة التنفيذية لمجموعات العمل ومؤشرات الأداء

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الخطة التدريبية سقارة محافظات الجمهورية التنمية المستدامة

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