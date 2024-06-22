السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 6 نصائح لتجنب الإصابة بضربة الشمس

ضربة الشمس
ضربة الشمس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم السبت، حتى الخميس المقبل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات، ونتيجة لذلك تزداد مخاطر الإصابة بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة يمكن أن تكون خطيرة إذا لم تُعالج بسرعة.

أعراض ضربة الشمس

من المهم معرفة الأعراض المبكرة لضربة الشمس، مثل الدوخة، الصداع، التعرق المفرط، والغثيان، فإذا شعرت بأي من هذه الأعراض، ابحث عن مكان بارد واشرب الماء فورًا، وإذا لم تتحسن الحالة، يجب التوجه إلى الطبيب في أسرع وقت.

 في التقرير التالي، مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها؛ لتجنب الإصابة بضربة الشمس خلال الموجة الحارة.

البقاء في الأماكن الباردة

حاول تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة "من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً"، والبحث عن أماكن ظليلة أو مكيفة إذا كنت مضطرًا للخروج.

ارتداء الملابس المناسبة

قم باختيار ملابس خفيفة، فضفاضة، وذات ألوان فاتحة، واستخدام قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية لحماية وجهك وعينيك من الأشعة الشمسية المباشرة.

تناول كميات كافية من المياه

حافظ دائمًا على ترطيب جسمك بشرب كميات كبيرة من الماء بانتظام، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول؛ لأنها تزيد من فقدان السوائل.

استخدام واقٍ للشمس

ضع كريما واقيا من الشمس قبل الخروج بحوالي 20 دقيقة، وضع الكريم كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق الشديد.

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تناول وجبات خفيفة ومغذية

يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل الفواكه والخضروات "البطيخ، الخيار، البرتقال"، وتجنب الوجبات الثقيلة والدسمة؛ لأنها قد تزيد من حرارة الجسم.

ممارسة الرياضة في الأوقات المناسبة

حاول ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو في المساء عندما تكون درجات الحرارة أقل، خذ فترات راحة متكررة واشرب الماء بانتظام إذا كنت تمارس الرياضة في الحر.

الحرارة درجات الحرارة الشمس ارتداء الملابس المناسبة الأماكن الباردة

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