القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم قلقيلية عقب عملية استهداف مركبة إسرائيلية بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الناطق باسم جيش الاحتلال تحدث عن أن خلفية الحادث تبدو جنائية أو قومية، وتحدث الإعلام الإسرائيلي بأن هذه العملية هي عملية قومية ما دام أن هناك فلسطينيين يطلقون النار على سائقي المركبات التي تحمل لوحة صفراء.

وأضافت السلامين، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإعلام الإسرائيلي تكهن بأن هذه العملية قومية وليست جنائية، وما زالت قوات الاحتلال تتوغل في مدينة قلقيلية.

قوات الاحتلال تسللت إلى حي الجبريات

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله أن قوات الاحتلال تسللت إلى حي الجبريات، وقامت بمحاصرة منزل، وناشدت المواطنين بتسليم أنفسهم، وأشار شهود العيان إلى اعتقال ثلاثة شبان وسيدة، وأصيب أحد المعتقلين برصاصة.

وتابعت: وبدأت بعد ذلك عملية الانسحاب لقوات الاحتلال من حي الجبريات، كما تمت إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية.